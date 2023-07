Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del sábado 22 de julio de 2023, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Salud óptima. En esta jornada recibirá una ventajosa oferta de trabajo. Su unión sentimental requiere más imaginación.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Salud muy buena. Su situación profesional tiende claramente a mejorar en este momento. Se sentirá muy a gusto junto a su pareja.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

No se exceda con los dulces. Preste más atención al trabajo y no se distraiga. Debería evitar cierta amistad que no le conviene.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Vigile su salud. Le propondrán un negocio o trabajo que podría reportarle beneficios importantes. Haga caso a las personas que le quieren.

LEO 23 julio a 22 agosto

Salud buena. Consolide su posición laboral por todos los medios a su alcance. En el amor las cosas continuarán como estaban.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Malestar pasajero. En el ámbito laboral sus buenas intenciones serán mal interpretadas. Su carácter detallista agradará a la persona amada.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Hoy se encontrará ligeramente indispuesto e irritable. Reunión profesional. Siente la cabeza de una vez y no siga dando tumbos.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Salud excelente. Ganancias con las que ya no contaba. Acepte los consejos de un familiar respecto del plano sentimental.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Intente llevar una vida más sana. Verá cómo empiezan a funcionar los asuntos pendientes. Estabilidad en el amor.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Salud buena. Su espíritu de lucha y su perseverancia le llevarán a sobresalir en el trabajo. Encuentro romántico muy agradable.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Salud muy buena. Su creatividad le será de gran ayuda en el trabajo. En el amor pueden producirse cambios, sobre todo si está casado.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Salud sin cambios. Sus ideas y proyectos empezarán a hacerse realidad. No sea tan pasivo; debería mostrarse más afectuoso con su pareja.

