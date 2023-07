Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del miércoles 19 de julio de 2023, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

No deje a un lado a las personas que le quieren por otros asuntos. En el plano sentimental no deje escapar una ocasión de divertirse.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Dedique parte del día para remediar el error que ha cometido, aun no es tarde. Posibilidades en el amor.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Lo relacionado con el trabajo le va muy bien, no hace falta que le dedique tanto tiempo. Abra bien los ojos con su pareja.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Haga ejercicio. Todo lo relacionado con el tema profesional le irá de maravilla en esta jornada. Encuentro interesante y divertido.

LEO 23 julio a 22 agosto

Si no se planifica mejor, los que están a su lado pueden pensar que no son verdaderos sus sentimientos y que no significan nada para usted.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Es el momento de prestar más atención a aquellas actividades que había dejado a un lado. En el amor no se deje embaucar.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Afonía. A través de las amistades saldrán buenas oportunidades para su trabajo o para divertirse. Encuentro inesperado que le resultará muy placentero.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Seguirá inquieto y buscando novedades que iluminen su vida codtidiana. Discusión con su pareja motivado por su carácter obstinado.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Mucha vitalidad. Hoy no hará falta que nadie le diga que brilla con luz propia, usted ya lo sabe. Vivirá momentos muy dichosos junto al ser amado.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Salud buena. Hoy necesitará estar usted solo y enfrentarse a todo lo que tenía un poco olvidado. No se muestre tan rígido con el ser amado.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Salud excelente. Hoy se sentirá optimista y con ganas de emprender cosas nuevas. Buen entendimiento con su pareja.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Salud buena. Hoy tendrá que afrontar una especie de reto personal. Su necesidad de afecto le llevará a conocer nuevas personas.

