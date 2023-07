Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del lunes 10 de julio de 2023, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Jornada favorable para las inversiones y negocios en general. En el amor se prevén grandes alicientes que le darán alas hacia la felicidad.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Los viajes serán portadores de nuevas noticias y su mente se pondrá al día en cuestiones sociales. Discrepará con su pareja.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

No pierda tanto el tiempo discutiendo en su trabajo. Estará en la cresta de la ola social y familiar, por lo que va a triunfar indudablemente.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Astenia. En el trabajo déjese guiar por su intuición. Sin pretenderlo, va a tener problemas en sus relaciones familiares o de pareja.

LEO 23 julio a 22 agosto

A pesar de la oposición de una persona, llevará a cabo sus objetivos laborales. Sus proyectos amorosos se verán favorecidos por las circunstancias.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Dolor de piernas. Dedíquese a poner al día asuntos laborales atrasados. Le incordiarán los parientes políticos si convive cerca de ellos.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Noticias relacionadas con un proyecto laboral pendiente. En el amor, alguien del pasado reclamará su atención en algo que ni se acuerda.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Dolor de cabeza. Su tenacidad en el trabajo se verá recompensada. No desprecie y use su educación para no desairar a los tostones de tomo y lomo.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Salud muy buena. Momento idóneo para resolver asuntos laborales pendientes. En el amor, aplíquese una terapia evasiva.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Salud regular. Jornada de innovaciones importantes de tipo laboral. En el amor, si sólo se basa en el humor negro, le rechazarán.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

No se pegue al televisor por las noches forzando su capacidad de resistencia. Se sentirá cansado en el trabajo. Su imagen recuperará su carisma.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Salud buena. Día poco productivo en el terreno laboral. Tendrá regalos de índole material o sólo de sincero cariño, afecto o entrega sexual.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.