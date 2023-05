Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del domingo 28 de mayo de 2023, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Esfuerzo que repercutirá sobre su salud. Sea enérgico y no permita que nadie a quien no le corresponde le dé órdenes. No sea tan orgulloso en el amor.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Dolor de articulaciones; procure evitar humedades. Procure no tomar hoy ninguna decisión importante. En el amor las cosas empezarán a ir bien.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Salud regular. Tendencia al aislamiento en el trabajo, lo que te perjudicará. El amor tampoco se presenta bueno ya que tendrá dudas respecto a su pareja.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Dolor lumbar. Un sentimiento de cierta tristeza, le tendrá inquieto y melancólico. Aproveche el momento favorable para exponer sus sentimientos.

LEO 23 julio a 22 agosto

Salud muy buena. Su necesidad de figurar en primer plano se verá satisfecha en alguna parcela de su vida. Sus problemas afectivos se resolverán fácilmente.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Molestias gástricas. No trate de lograr el triunfo a toda costa sin tener en cuenta a los demás. En el amor, se sentirá halagado por unas palabras de cierta persona.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Salud pasable. Brillará en su trabajo y recibirá felicitaciones de compañeros y superiores. Los buenos sentimientos serán reconocidos por su pareja.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

No es momento para la práctica deportiva de riesgo. En el trabajo estará cerca de sus metas. Será muy exigente con su pareja y eso la enojará.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Hemorroides. No es un momento idóneo para realizar un viaje relacionado con el trabajo. Estará en esta jornada muy unido con su pareja.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Se sentirá en perfecta forma. No viva tan al día y programe su trabajo con antelación. Su pareja será hoy un apoyo en todo lo que le proponga.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Vigile la alimentación y bebida. Tendencia a la gastritis. Día excelente en todo lo relacionado con el trabajo. En el amor no todo es juego y diversión.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Salud buena. Viejos proyectos laborales empezarán a moverse tras realizar algunas modificaciones. Encuentro muy agradable que podría llegar a más.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.