Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del lunes 22 de mayo de 2023, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

No tendrá problemas de salud. No sea tan exigente con sus subordinados ya que por las malas no va a conseguir nada de ellos. No transfiera sus problemas laborales al terreno afectivo.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Tome un complejo vitamínico. Recuerde que, a veces, lo barato acaba costando el doble porque no sirve. Hoy parientes desinteresados le demostrarán su cariño.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Molestias estomacales si cometes abusos. Discusiones y tensiones en el ámbito laboral que repercutirán sobre su estómago. Momento de desconectar lo antes posible con el trabajo.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Salud buena. Ganancia con la que no contaba ya, y que le llenará de moral. No confunda un capricho pasajero con el verdadero amor. Disfrute el momento pero no espere más.

LEO 23 julio a 22 agosto

Cuide su alimentación; es la base para una buena salud. Habrá de pasar varias horas peleando con la burocracia, lo que le sacará de quicio. En el amor no se corte ni si siquiera un pelín.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Altibajos emocionales. Tiene preocupaciones como todo el mundo, pero usted las exagera, con lo cual se encierra en el victimismo. Venza sus celos y no sea tan suspicaz.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Insomnio. Se encontrará con unos ingresos extraordinarios que le vendrá muy bien en estos momentos. En el amor las relaciones con su pareja serán muy tensas.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Aléjese de los pensamientos obsesivos. Posibilidad de ganar bastante dinero relacionándose con países lejanos. Convenza a su pareja para salir a la calle a disfrutar.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Salud pasable. Riesgos de tipo económico; tenga mucho cuidado a la hora de invertir dinero y cerciórese bien antes de tomar una decisión. Jornada para sorprender gratamente a su pareja.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Esfuerzo que repercutirá sobre su salud de manera negativa. En el trabajo déjese guiar por su intuición. En el amor, intente ser más equilibrado y trate mejor a su pareja.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Salud óptima. Paréntesis desafortunado en sus asuntos financieros, que si bien deben contrariarle, no deben tampoco alarmarle. Una situación con la que no contaba le alejará de la persona amada.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Deberá tomar vitaminas para es-tar más a tono. Posibilidades excepcionales de dar a conocer sus proyectos laborales y subir un escalón en su empresa. Tranquilidad en el amor.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.