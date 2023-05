Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del domingo 21 de mayo de 2023, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Cansancio, falta de vitalidad. No sea tan exigente con sus subordinados. Momento propicio para solucionar problemas sentimentales.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Salud regular. No actúe de forma irreflexiva y no empañe su reputación. Buen momento para solucionar problemas con tu pareja.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Vigile su alimentación, o podría resentirse de una antigua dolencia. Organice mejor su tiempo y no lo malgaste tontamente. Surgirá una nueva amistad.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Haga una buena higiene de la mente. No acepte compromisos que no pueda cumplir. En el amor las cosas no estarán demasiado claras.

LEO 23 julio a 22 agosto

Los excesos de estos días le han dejado agotado. Reflexione antes de tomar ninguna decisión laboral. Esa persona que cree amar no es digna de usted.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Ponte en acción para mejorar tu salud. En el trabajo vendría bien un poco de reflexión. No sienta complejos y láncese a la conquista.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

No tendrá que preocuparse por su salud. Sería conveniente que reorganizase su actividad laboral. No sea tan independiente en el amor.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Escasa energía. En el trabajo debe aprender a distinguir el mundo de la fantasía de la realidad. Hoy día tus relaciones de pareja serán difíciles y tensas.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Salud pasable. Administre mejor su dinero y no sea tan caprichoso. No sienta resentimiento hacia su pareja y olvide lo ocurrido.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Agujetas. Si realizas ciertas inversiones empresariales no te arrepentirás. En esta jornada tendrá indecisión en el amor.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Te sentirás pletórico con un excelente estado de ánimo. Se aproxima un período de innovaciones importantes en lo laboral. Tu pareja está insatisfecha.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Cuidado con los cambios de temperatura. El contacto con los que están a su alrededor le procurará una renovación emocional intensa.

