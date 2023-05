Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del sábado 20 de mayo de 2023, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Salud buena. Se encontrará con un amigo de la infancia que no veía desde hace muchos años. En el amor habrá estabilidad.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Practique natación. Si juega bien todas sus cartas hará buenos negocios o conseguirá todo tipo de ventajas fiscales. Muy bien el amor.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Salud buena. Sigue en una racha de creatividad en todas sus actividades. No cree más tensiones en el amor.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Salud buena. Siga aprovechando su tiempo de ocio para realizar nuevas actividades. Procure ser más condescendiente con la persona que ama.

LEO 23 julio a 22 agosto

Salud muy buena. En sus relaciones personales notará un cambio de política a mejor. El amor sigue ascendente.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Gozará de salud muy buena. Se sentirá con mucha seguridad en sí mismo, lo que le ayudará a triunfar. Comprensión y entendimiento con su pareja.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Salud regular. No acepte los cambios que le sugiere algún socio suyo, no serían buenos. Cuide su figura, a su pareja no le gusta como se ha puesto.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Dolor de cabeza. El equilibrio será la nota dominante en sus relaciones familiares. En el amor intente mantener la tranquilidad y no altere a su pareja.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Forma física bastante buena. Deberá mostrarse cauteloso con cierta persona que está muy próxima a usted. En el amor reinará la armonía.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Salud excelente. Surgirá alguna dificultad de índole personal que logrará superar gracias a su carácter lógico y ordenado. Horas románticas en el amor.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Salud óptima. Si no se toma las cosas con más calma, su situación podría llegar a ser alarmante. Situación bastante tensa en lo relacionado con el amor.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Salud algo regular. Su creatividad será alabada por cuantos le rodean. Su situación amorosa corre el riesgo de empeorar por su actitud.

