Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del viernes 19 de mayo de 2023, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Salud mala. No le resultará fácil resolver los problemas de dinero que surgirán con la familia. Rompa de una vez la monotonía en el amor.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Salud excelente. En esta jornada, su creatividad le será de gran ayuda en su trabajo. Intente ser más amable con sus familiares.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Ligero dolor de cabeza. Es usted demasiado absorbente y eso es algo que molesta en general a la gente. En el amor la tendencia será a complicarte la vida.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Salud no muy buena, consulte a su médico. Jornada más relajada en el trabajo. En el plano del amor no sea tan sensible y escuche a su pareja.

LEO 23 julio a 22 agosto

Cuide su alimentación; es la base para una buena salud. En el trabajo sabrá salir airoso de una situación delicada. El amor se presenta floreciente.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Haga más ejercicio. En esta jornada tendrá múltiples relaciones sociales. Es momento de olvidar a esa persona que le ha hecho tanto daño.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Salud excelente. Se sentirá abrumado por el trabajo, pero gracias a su fortaleza saldrá adelante. Su pareja le adora y haría cualquier cosa por usted.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Cuidado con las alergias. Ambiente laboral muy denso, le conviene distanciarse de sus ambiciones por el momento. En el amor tenga paciencia.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Salud pasable. Estará bien adaptado a las circunstancias que transcurran en esta jornada. No se muestre pasivo en el terreno del amor.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Salud excelente. En esta jornada tendra un encuentro laboral importante. Están madurando acontecimientos decisivos en el amor.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

No abuse del café. Conocerá a una persona con la que entablará relaciones profesionales. Los problemas de pareja consumirán buena parte de sus energías.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Rompa con los malos hábitos de salud. Ganancias inesperadas reforzarán su seguridad y taparán algún agujero que parecía insalvable. Discusión familiar.

