Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del domingo 7 de mayo de 2023, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Salud normal. Aunque encuentre ciertos obstáculos en el ámbito familiar, los superará con facilidad. Jornada regular para los enamorados.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Salud buena. Piense en el futuro y realice sus tareas con ilusión de lograr la meta propuesta. En el amor se mostrará muy terco y testarudo.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Salud buena. Aunque las cosas no salgan como había previsto, no se considere fracasado. No se muestre tan tirano con su pareja.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Salud perfecta. Hoy trabajará con mucho entusiasmo y repercutirá favorablemente en su rendimiento. Jornada positiva en el amor.

LEO 23 julio a 22 agosto

Hoy se sentirá algo cansado. En ocasiones es usted demasiado rígido consigo mismo y esto le impide avanzar. Exito en el terreno del corazón.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Salud excelente. Mida bien sus posibilidades antes de comprometerse a realizar ese trabajo. Jornada cargada de monotonía en el amor.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Riesgo de accidente. No haga unos planes tan difíciles de llevar a la práctica y sea más realista. El día pasará por buenos momentos en el amor.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Es posible que sufra hoy una jaqueca. Tendencia a mostrarse intolerante en el trabajo. No tendrá gana de complicarse la vida en el amor.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Salud excelente. Posible cambio de planes en la ejecución de ese trabajo. En el amor, actúe con sentido común y sea muy responsable.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Salud muy buena. Tome sus propias decisiones sin escuchar las sugerencias de nadie. Armonía y felicidad en el plano sentimental.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Salud normal. Sus dudas desaparecerán tras la conversación que mantendrá con sus amigos. No logrará ablandar a su pareja con sus súplicas.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Salud muy buena. No sea tan materialista ni tan interesado y demuestre que tiene sentimientos. La persona amada le hará rabiar hoy un poco.

