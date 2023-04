Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del lunes 1 de mayo de 2023, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Cuide sus ojos. Conocerá a una persona con la que podría entablar relaciones profesionales. Encuentro que podrá cambiar radicalmente su vida.

TAURO 20 abril a 20 mayo

No se exceda con la comida. Sería conveniente que reorganizase su actividad laboral. Haga examen de conciencia y vea qué es lo que puede cambiar.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Ganancias inesperadas que le llenarán de alegría. Puede que le compensen de las injusticias pasadas. En el amor pronto volverá todo a su cauce.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

No abuse del alcohol. Si no lucha un poco cada día, sus objetivos encontrarán dificultades a la hora de convertirse en realidad. En el amor no fuerce las cosas.

LEO 23 julio a 22 agosto

Salud mala. En el trabajo, sus puntos de vista son insostenibles; no sea obstinado.Se sentirá algo desbordado por su pareja en esta jornada.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Salud pasable. Buscará el retiro espiritual dentro de su propia casa, a la que trastornará de pies a cabeza. En el amor, su pareja se mostrará intolerante.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Su salud se mostrará estabilizada. El día destacará en el plano especulativo, con buenas ganancias. En el amor igual que en días pasados.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Su salud será buena. Tiene que hacer las cosas bien desde un principio y para ello debe prescindir de las inquietudes. Amor tumultuoso.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Evite su tendencia a la melancolía. Si tiene nuevas ofertas mándeles su curriculum vitae. Su relación amorosa puede llegar hoy a resentirse.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

No se exceda con los dulces. Le convendría establecer colaboraciones a nivel de equipo. No fuerce la elección de su pareja; déle tiempo para reflexionar.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Salud pasable. Ha llegado el momento de que tome una determinación por sus propios medios. Experimentará un gran

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Estado de calma, ideal para reconciliarse con su propio organismo. En el trabajo se encontrará con ganancias inesperadas. El amor le sonríe.

