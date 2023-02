Sábado, 18 febrero 2023, 00:01

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del sábado 18 de febrero de 2023, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Ponte en acción para mejorar tu salud. En esta jornada la suerte andará más bien remolona. En el amor no sea tan despótico con su pareja.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Evite los contagios. Se verán incrementados sus ahorros gracias a unos ingresos con los que no contaba. Celos y rencores en el amor.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Molestias gástricas. Tenga más fuerza de voluntad y no siga dejando de lado sus obligaciones. Decisión importante de tipo afectivo.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Vitalidad. En el terreno laboral deberás mostrarte más detallista. No sea tan impulsivo; las prisas no son buenas consejeras.

LEO 23 julio a 22 agosto

Relájese. Riesgos de tipo económico; tenga mucho cuidado a la hora de invertir dinero. Se sentirá inquieto por las palabras del ser amado.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

No exagere con la comida. En el trabajo, sus sueños no podrán realizarse en poco tiempo; deberá tener paciencia. En el amor no fuerce las cosas.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

No se exceda con los dulces. us puntos de vista son insostenibles; no sea obstinado y no siga manteníendolos. Está en su mano hacer que su amor dure.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

No se exceda en la mesa. Una nueva actividad le hará relacionarse con más y distintas personas. En el amor, jornada algo lenta, aburrida y rutinaria.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Hoy tendrás tendencia a la pereza. No sea tan exigente con sus subordinados. Amor regular.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Salud muy buena. Es posible que haga algún viaje de placer y en él conozca gente interesante. Vínculos amorosos alicaídos.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Salud altamente positiva. Momento idóneo para resolver asuntos laborales pendientes. Armonía con la otra persona.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Plena forma física. Deberá mostrarse astuto y diplomático en lo concerniente al ámbito laboral. En el amor llamada telefónica agradable.

