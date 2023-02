Jueves, 9 febrero 2023, 23:31

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del viernes 10 de febrero de 2023, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Haga más ejercicio. No se duerma en los laureles si no quiere echar por tierra todos sus logros. Si tiene pareja estable, no habrá problemas en el amor.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Salud regular. Su intuición le ayudará a resolver un pequeño problema. En el amor venza la timidez y no se sienta cohibido.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Molestias en la garganta. En lo tocante al dinero, ganancia con la que no contaba ya. Abra bien los ojos con su pareja.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

No abuse de sus fuerzas y vigile más su salud. Su mayor ventaja será saber muy bien lo que le conviene. Día difícil en el plano sentimental.

LEO 23 julio a 22 agosto

Salud pasable. Procure mantener separadas sus ocupaciones laborales de la familia. Puede que algún amigo le dé un disgusto.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Buen estado físico. Durante esta jornada gozará de las relaciones sociales y de los pequeños viajes de trabajo. Mal día para el amor.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Salud buena. El trabajo le traerá éxitos y reconocimiento. Sus problemas afectivos se resolverán fácilmente si da su brazo a torcer.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Gran dinamismo. Su prestigio en el trabajo será motivo de preocupación. En el amor, acercamiento especial con tu pareja.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Salud buena. Su intuición le ayudará a resolver un pequeño problema. Pequeña discusión con su pareja, sin mayores consecuencias.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Plena forma física. Posibles cambios en su trabajo que le pueden reportar importantes beneficios. Podrá confiar en su pareja.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Ánimo y bienestar. Momento poco afortunado económicamente. Su carácter romántico le convierte en un buen amante.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Estado de calma ideal para reconciliarse con su propio organismo. Si practica la humildad, aprenderá de la experiencia ajena.

