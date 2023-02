Jueves, 2 febrero 2023, 23:24

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del viernes 3 de febrero de 2023, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Intente cuidarse un poco más. Liberado del qué dirán los demás, luchará a capa y espada por lo que considera suyo. Tendencia a tener a líos amorosos

TAURO 20 abril a 20 mayo

Salud excelente. Sus superiores confían plenamente en usted, y debe sacar ventaja de sus situación. Su situación amorosa corre el riesgo de deteriorarse por su culpa.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Salud pésima. En esta jornada los amigos harán mucho por usted. Una situación tensa o conflictiva con un familiar, o con alguien querido para Vd. puede entristecerle.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Salud excelente. Pruebe suerte en el azar, la diosa fortuna está de su parte. Intente no quedarse en casa. Si sale conocerá gente nueva e interesante.

LEO 23 julio a 22 agosto

Buen estado físico. Podría tener una jornada caótica dado que se le avecinan numerosos gastos. Jornada ideal para salir a cenar con su pareja y hablar de asuntos pendientes.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Tendencia al dolor de cabeza. No se duerma en los laureles si no quiere echar por tierra todos sus logros. En el terreno del amor la jornda se presenta discreta.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

No tendrá ningún problema de salud. No sea individualista en el trabajo y tenga en cuenta a sus compañeros. No transfiera sus problemas laborales a su pareja.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Cuídese más y tome vitaminas. Recuerde que, a hacer las cosas muy rápido puede suponer volver a repetir ese trabajo. Regular en el amor.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Buen estado físicos. Tendrá que hacer todo lo posible por lograrr su independencia personal. En el amor, jornada bastante divertida en que su pareja se mostrará inspirada.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Salud muy buena. Sea realista y en vez de hacerse el cuento de la lechera trabaje más. En el amor no logrará nada positivo si trata de forzar las cosas.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

La salud no le dará problemas. Hoy podrá llevar a cabo sus proyectos laborales. Acepte los consejos desinteresados de un amigo respecto del amor.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Salud excelente En el trabajo mostrará una actitud dialogante lo que favorecerá las relaciones. En el amor se mostrará eufórico y conquistará a su pareja.

