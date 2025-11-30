Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Horóscopo para el día lunes, 1 de diciembre de 2025: Consejos cósmicos para afrontar tu jornada

Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, lunes, 1 de diciembre de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Domingo, 30 de noviembre 2025, 22:00

Comenta

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del lunes 1 de diciembre 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Horóscopo diario para cada signo

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

  1. Imagen principal - ARIES
    21 marzo a 19 abril

    ARIES

Una oportunidad inesperada te permitirá brillar. Confía en tus habilidades y enfréntala con determinación. Este es tu momento para destacar.

  1. Imagen principal - TAURO
    20 abril a 20 mayo

    TAURO

Un desafío te ayudará a demostrar tu capacidad de resiliencia. Enfréntalo con valentía y saldrás fortalecido. Cada reto es una oportunidad de crecer.

  1. Imagen principal - GÉMINIS
    21 mayo a 20 junio

    GÉMINIS

Es un buen momento para establecer hábitos saludables. Pequeños cambios en tu rutina diaria traerán grandes beneficios. Cuida de ti y de tu bienestar.

  1. Imagen principal - CÁNCER
    21 junio a 22 julio

    CÁNCER

Hoy sentirás una conexión especial con la naturaleza. Sal a caminar, respira aire fresco y recarga energías. Esto te ayudará a aclarar tu mente.

  1. Imagen principal - LEO
    23 julio a 22 agosto

    LEO

Hoy será ideal para resolver malentendidos. Habla con sinceridad y busca puntos de encuentro en tus relaciones. La comunicación siempre construye puentes.

  1. Imagen principal - VIRGO
    23 agosto a 22 septiembre

    VIRGO

La energía creativa te permitirá destacar en tus proyectos. Usa esta fuerza para innovar y dar un toque personal a tu trabajo. Sorprenderás a muchos.

  1. Imagen principal - LIBRA
    23 septiembre a 22 octubre

    LIBRA

Hoy podrías encontrar inspiración en lugares inesperados. Mantén los ojos abiertos a las oportunidades que se presenten. La creatividad está a tu favor.

  1. Imagen principal - ESCORPIO
    23 octubre a 21 noviembre

    ESCORPIO

El trabajo en equipo será clave hoy. Colabora con entusiasmo y aporta tus mejores ideas para lograr un objetivo común. Juntos lograrán grandes cosas.

  1. Imagen principal - SAGITARIO
    22 noviembre a 21 diciembre

    SAGITARIO

Tu intuición será tu mejor aliada para tomar decisiones importantes. Escucha tu voz interior y actúa con confianza. Los resultados serán favorables.

  1. Imagen principal - CAPRICORNIO
    22 diciembre a 19 enero

    CAPRICORNIO

Un gesto de gratitud te permitirá fortalecer una relación importante. Reconoce los esfuerzos de quienes te rodean. Ser agradecido abrirá nuevas puertas.

  1. Imagen principal - ACUARIO
    20 enero a 18 febrero

    ACUARIO

El apoyo de alguien cercano será fundamental para alcanzar tus metas. No dudes en pedir ayuda cuando la necesites. Agradece cada gesto de apoyo recibido.

  1. Imagen principal - PISCIS
    19 febrero a 20 marzo

    PISCIS

Hoy tendrás la oportunidad de demostrar tu liderazgo. Toma las riendas de la situación y guía a los demás con confianza. Serás una inspiración.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fútbol, la trampa que usó Kenneth, el presunto depredador sexual
  2. 2 Dónde saborear Gran Canaria, según la empresaria Pilar López
  3. 3 Mininos asesinos en los espacios naturales de Gran Canaria
  4. 4 El Cabildo inicia un proceso de desahucio de okupas en las naves de Los Corralillos
  5. 5 Los autónomos salen a la calle: «No tenemos ni el lujo de ponernos enfermos»
  6. 6 Quién es quién en Canarias 2025
  7. 7 El espectáculo deportivo del pickleball finaliza en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Cuatro fallecidos en un cayuco que se quedó sin agua ni comida a 30 km al sur de El Hierro
  9. 9 Críticas a la feria navideña: «Si sale un vagón disparado, me entra por la ventana»
  10. 10 El alcalde de Santa Brígida cesa al edil de Obras tras una denuncia del PP por una venta de material municipal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Horóscopo para el día lunes, 1 de diciembre de 2025: Consejos cósmicos para afrontar tu jornada

Horóscopo para el día lunes, 1 de diciembre de 2025: Consejos cósmicos para afrontar tu jornada