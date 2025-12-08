Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Guía astrológica para el martes, 9 de diciembre de 2025: Prepárate con la energía de los signos

Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, martes, 9 de diciembre de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:00

Comenta

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del martes 9 de diciembre 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Horóscopo diario para cada signo

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

  1. Imagen principal - ARIES
    21 marzo a 19 abril

    ARIES

Un viaje corto o una escapada podría traerte nuevas ideas. Disfruta del cambio de ambiente y deja que fluya la inspiración. Lo nuevo te renovará.

  1. Imagen principal - TAURO
    20 abril a 20 mayo

    TAURO

Tu intuición será tu mejor aliada para tomar decisiones importantes. Escucha tu voz interior y actúa con confianza. Los resultados serán favorables.

  1. Imagen principal - GÉMINIS
    21 mayo a 20 junio

    GÉMINIS

La energía creativa te permitirá destacar en tus proyectos. Usa esta fuerza para innovar y dar un toque personal a tu trabajo. Sorprenderás a muchos.

  1. Imagen principal - CÁNCER
    21 junio a 22 julio

    CÁNCER

Un gesto de gratitud te permitirá fortalecer una relación importante. Reconoce los esfuerzos de quienes te rodean. Ser agradecido abrirá nuevas puertas.

  1. Imagen principal - LEO
    23 julio a 22 agosto

    LEO

Una sorpresa agradable iluminará tu día. Disfruta el momento y comparte tu alegría con quienes te rodean. La felicidad es más grande cuando se comparte.

  1. Imagen principal - VIRGO
    23 agosto a 22 septiembre

    VIRGO

La comunicación será clave hoy. Escucha con atención y asegúrate de expresar tus ideas con claridad. Los malentendidos se resolverán fácilmente.

  1. Imagen principal - LIBRA
    23 septiembre a 22 octubre

    LIBRA

Tu creatividad estará en su punto más alto. Úsala para resolver problemas o dar un enfoque innovador a tus proyectos. Aprovecha esta energía al máximo.

  1. Imagen principal - ESCORPIO
    23 octubre a 21 noviembre

    ESCORPIO

La paciencia será tu mejor aliada. No te apresures en tomar decisiones y analiza todas las opciones antes de actuar. La calma siempre da buenos resultados.

  1. Imagen principal - SAGITARIO
    22 noviembre a 21 diciembre

    SAGITARIO

Hoy podrías descubrir un nuevo talento. Mantente abierto a explorar actividades que despierten tu curiosidad. Este podría ser el inicio de algo grande.

  1. Imagen principal - CAPRICORNIO
    22 diciembre a 19 enero

    CAPRICORNIO

Una oportunidad inesperada te permitirá brillar. Confía en tus habilidades y enfréntala con determinación. Este es tu momento para destacar.

  1. Imagen principal - ACUARIO
    20 enero a 18 febrero

    ACUARIO

Hoy podrías encontrar inspiración en lugares inesperados. Mantén los ojos abiertos a las oportunidades que se presenten. La creatividad está a tu favor.

  1. Imagen principal - PISCIS
    19 febrero a 20 marzo

    PISCIS

Una reunión social será la clave para ampliar tus horizontes. Conoce nuevas personas y comparte tus ideas con entusiasmo. El networking será valioso.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  2. 2 Tragedia en Los Gigantes: tres fallecidos, un desaparecido y varios heridos por el fuerte oleaje
  3. 3 Insólito suceso en Las Palmas de Gran Canaria: tres mujeres roban un Papá Noel de un edificio de Cruz de Piedra
  4. 4 Practicaron sexo en el trabajo, pero eso no justifica el despido
  5. 5 La noche en que Oliverio, Acaymo y Benjamín se cruzaron en la vida de Iván Robaina
  6. 6 Tejeda es finalista de Juntos Brillamos Más, de Ferrero Rocher
  7. 7 La viñeta de Morgan de este lunes 8 de diciembre
  8. 8 La tradición canaria del Salto del Pastor sorprende en redes sociales: «Tremendo vértigo»
  9. 9 Pillan a un taxista en Triana circulando bajo los efectos de las drogas, con la ITV vencida y con estupefacientes escondidos en el coche
  10. 10 Andén Verde: la vieja carretera borra su huella

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Guía astrológica para el martes, 9 de diciembre de 2025: Prepárate con la energía de los signos

Guía astrológica para el martes, 9 de diciembre de 2025: Prepárate con la energía de los signos