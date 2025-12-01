Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Descubre cómo los astros influirán en tu día: El horóscopo para mañana, martes, 2 de diciembre de 2025

Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, martes, 2 de diciembre de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 22:00

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del martes 2 de diciembre 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Horóscopo diario para cada signo

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

  1. Imagen principal - ARIES
    21 marzo a 19 abril

    ARIES

El trabajo en equipo será clave hoy. Colabora con entusiasmo y aporta tus mejores ideas para lograr un objetivo común. Juntos lograrán grandes cosas.

  1. Imagen principal - TAURO
    20 abril a 20 mayo

    TAURO

Hoy tendrás la oportunidad de demostrar tu liderazgo. Toma las riendas de la situación y guía a los demás con confianza. Serás una inspiración.

  1. Imagen principal - GÉMINIS
    21 mayo a 20 junio

    GÉMINIS

Un desafío te ayudará a demostrar tu capacidad de resiliencia. Enfréntalo con valentía y saldrás fortalecido. Cada reto es una oportunidad de crecer.

  1. Imagen principal - CÁNCER
    21 junio a 22 julio

    CÁNCER

Hoy sentirás una conexión especial con la naturaleza. Sal a caminar, respira aire fresco y recarga energías. Esto te ayudará a aclarar tu mente.

  1. Imagen principal - LEO
    23 julio a 22 agosto

    LEO

La introspección te ayudará a encontrar claridad. Dedica tiempo a conectar contigo mismo y liberar tensiones emocionales. La paz interior es invaluable.

  1. Imagen principal - VIRGO
    23 agosto a 22 septiembre

    VIRGO

Hoy podrías encontrar inspiración en lugares inesperados. Mantén los ojos abiertos a las oportunidades que se presenten. La creatividad está a tu favor.

  1. Imagen principal - LIBRA
    23 septiembre a 22 octubre

    LIBRA

La energía creativa te permitirá destacar en tus proyectos. Usa esta fuerza para innovar y dar un toque personal a tu trabajo. Sorprenderás a muchos.

  1. Imagen principal - ESCORPIO
    23 octubre a 21 noviembre

    ESCORPIO

Tu habilidad para resolver problemas será destacada. Usa esta cualidad para ayudar a los demás y avanzar en tus metas personales. Serás un gran apoyo.

  1. Imagen principal - SAGITARIO
    22 noviembre a 21 diciembre

    SAGITARIO

Es un buen día para aprender algo nuevo. Dedica tiempo a leer, investigar o inscribirte en un curso que te interese. El conocimiento será tu mejor inversión.

  1. Imagen principal - CAPRICORNIO
    22 diciembre a 19 enero

    CAPRICORNIO

La paciencia será tu mejor aliada. No te apresures en tomar decisiones y analiza todas las opciones antes de actuar. La calma siempre da buenos resultados.

  1. Imagen principal - ACUARIO
    20 enero a 18 febrero

    ACUARIO

Una oportunidad inesperada te permitirá brillar. Confía en tus habilidades y enfréntala con determinación. Este es tu momento para destacar.

  1. Imagen principal - PISCIS
    19 febrero a 20 marzo

    PISCIS

Hoy será ideal para resolver malentendidos. Habla con sinceridad y busca puntos de encuentro en tus relaciones. La comunicación siempre construye puentes.

