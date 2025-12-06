Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Descubre cómo los astros influirán en tu día: El horóscopo para mañana, domingo, 7 de diciembre de 2025

Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, domingo, 7 de diciembre de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:00

Comenta

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del domingo 7 de diciembre 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Horóscopo diario para cada signo

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

  1. Imagen principal - ARIES
    21 marzo a 19 abril

    ARIES

Es un buen día para aprender algo nuevo. Dedica tiempo a leer, investigar o inscribirte en un curso que te interese. El conocimiento será tu mejor inversión.

  1. Imagen principal - TAURO
    20 abril a 20 mayo

    TAURO

Hoy podrías descubrir un nuevo talento. Mantente abierto a explorar actividades que despierten tu curiosidad. Este podría ser el inicio de algo grande.

  1. Imagen principal - GÉMINIS
    21 mayo a 20 junio

    GÉMINIS

Tu creatividad estará en su punto más alto. Úsala para resolver problemas o dar un enfoque innovador a tus proyectos. Aprovecha esta energía al máximo.

  1. Imagen principal - CÁNCER
    21 junio a 22 julio

    CÁNCER

Una sorpresa agradable iluminará tu día. Disfruta el momento y comparte tu alegría con quienes te rodean. La felicidad es más grande cuando se comparte.

  1. Imagen principal - LEO
    23 julio a 22 agosto

    LEO

Un gesto de gratitud te permitirá fortalecer una relación importante. Reconoce los esfuerzos de quienes te rodean. Ser agradecido abrirá nuevas puertas.

  1. Imagen principal - VIRGO
    23 agosto a 22 septiembre

    VIRGO

Tu habilidad para resolver problemas será destacada. Usa esta cualidad para ayudar a los demás y avanzar en tus metas personales. Serás un gran apoyo.

  1. Imagen principal - LIBRA
    23 septiembre a 22 octubre

    LIBRA

La energía creativa te permitirá destacar en tus proyectos. Usa esta fuerza para innovar y dar un toque personal a tu trabajo. Sorprenderás a muchos.

  1. Imagen principal - ESCORPIO
    23 octubre a 21 noviembre

    ESCORPIO

Hoy será ideal para resolver malentendidos. Habla con sinceridad y busca puntos de encuentro en tus relaciones. La comunicación siempre construye puentes.

  1. Imagen principal - SAGITARIO
    22 noviembre a 21 diciembre

    SAGITARIO

Una oportunidad inesperada te permitirá brillar. Confía en tus habilidades y enfréntala con determinación. Este es tu momento para destacar.

  1. Imagen principal - CAPRICORNIO
    22 diciembre a 19 enero

    CAPRICORNIO

Tu intuición será tu mejor aliada para tomar decisiones importantes. Escucha tu voz interior y actúa con confianza. Los resultados serán favorables.

  1. Imagen principal - ACUARIO
    20 enero a 18 febrero

    ACUARIO

Un viaje corto o una escapada podría traerte nuevas ideas. Disfruta del cambio de ambiente y deja que fluya la inspiración. Lo nuevo te renovará.

  1. Imagen principal - PISCIS
    19 febrero a 20 marzo

    PISCIS

El día será ideal para organizar tus finanzas. Establece un plan que te permita cumplir tus metas económicas a largo plazo. La estabilidad comienza hoy.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Lo apuñalé 10 veces, se me fue, me cegué», dijo a su ex tras intentar matar a su amigo por celos
  2. 2 Alerta sanitaria por unas populares sopas de sobre a la venta en supermercados de Canarias
  3. 3 El futbolista canario Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  4. 4 Muere Juan Eduardo Rodríguez Suárez, entrenador de fútbol base en Gran Canaria
  5. 5 Agreden a la tripulación en una pelea en un vuelo a Tenerife procedente de Edimburgo
  6. 6 Vecinos de Santa Catalina exigen que se desmonte la feria: «La Navidad estridente no es paz, salud ni empatía»
  7. 7 Lluvia de premios en Canarias: el Sorteo Extraordinario de la Constitución de la Lotería Nacional reparte el primer y segundo premio por las islas
  8. 8 La viñeta de Morgan de este sábado 6 de diciembre
  9. 9 No sólo calima: la Aemet anuncia heladas en Canarias durante el puente de diciembre
  10. 10 ¿Existe edadismo en las guías, protocolos o planes clínicos del SCS? Sanidad lo estudia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Descubre cómo los astros influirán en tu día: El horóscopo para mañana, domingo, 7 de diciembre de 2025

Descubre cómo los astros influirán en tu día: El horóscopo para mañana, domingo, 7 de diciembre de 2025