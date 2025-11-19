Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:04 Compartir

EL SEÑOR DON Víctor Felipe del Toro Ramos

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 98 AÑOS DE EDAD

Sus hermanos: Santiago (†), Juan (†), Soledad (†), Rafael (†), Guillermo (†), Miguel, Mari y Juani del Toro Ramos; hermanos políticos: Juan León (†), Garita Lorenzo (†) y Antonia Cárdenes; sobrinos: Santiago y Pino Esther del Toro León, Beatriz y Roberto del Toro Lorenzo e Iris, Dácil y Mariola del Toro Cárdenes; primos, sobrinos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES DÍA 19 DE NOVIEMBRE, A LAS 15:00 HORAS, desde el Tanatorio San Miguel al Cementerio de Tafira, donde se le dará sepultura

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de noviembre de 2025