Salvador Bolaños Guillén

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:06

EL SEÑOR DON

Salvador Bolaños Guillén

(Viudo de Lucía Mendoza Jiménez)

QUE FALLECIÓ EN GÁLDAR, EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 91 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su hijo: Salvador Bolaños Mendoza; hija política: Nereida González Vega; nietos: Priscila María y Paula Cristina Bolaños González; Rafael Pablo del Río Galván; hermanos: Pura Bolaños Guillén y Andrés Bolaños Martín; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY DOMINGO, A LAS 17:00 HORAS, desde el Velatorio de San Isidro de Gáldar al Cementerio de San Isidro de Gáldar, donde se procederá al acto de su INHUMACIÓN; y a la MISA FUNERAL que tendrá lugar el PRÓXIMO JUEVES DÍA 30 DE OCTUBRE, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de Santiago Apóstol de Gáldar; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Gáldar, a 26 de octubre de 2025

