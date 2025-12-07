Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:06 Compartir

Rosa Delia Rodríguez Santiago

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 2025, A LOS 63 AÑOS DE EDAD

Su esposo: Javier Hernández Lozano; hijos: Javier y Julia Hernández Rodríguez; su madre: María del Rosario Santiago González; hermanos: Miguel Angel, Julio Juan y María del Rosario Rodríguez Santiago; hijos políticos: Paula y Miguel; nietos: Vera y Lía Hernández Marcos; primos, sobrinos, tíos y demás familia

Su capilla ardiente se encuentra instalada en la sala 203, del Tanatorio Albia San Miguel y su INCINERACIÓN, tendrá lugar HOY DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 2025, A LAS 18:00 HORAS

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de diciembre de 2025