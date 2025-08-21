Jueves, 21 de agosto 2025, 00:03 Compartir

EL SEÑOR DON Pedro Emiliano González Rodríguez

EXPRESIDENTE DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA EL TABLERO

Su esposa: Mercedes Almeida Hidalgo; sus hijos: Guadalupe, Rosenda y Miguel; hijos políticos: Pepa y Juan

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA-FUNERAL, que se celebrará HOY JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025, A LAS 18:30 HORAS en la Parroquia de la Santísima Trinidad de El Tablero del Sur, por cuyo favor les quedarán profundamente agradecidos

En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de agosto de 2025