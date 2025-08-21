Pedro Emiliano González Rodríguez
Jueves, 21 de agosto 2025, 00:03
EL SEÑOR DON
Pedro Emiliano González Rodríguez
EXPRESIDENTE DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA EL TABLERO
Su esposa: Mercedes Almeida Hidalgo; sus hijos: Guadalupe, Rosenda y Miguel; hijos políticos: Pepa y Juan
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA-FUNERAL, que se celebrará HOY JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025, A LAS 18:30 HORAS en la Parroquia de la Santísima Trinidad de El Tablero del Sur, por cuyo favor les quedarán profundamente agradecidos
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de agosto de 2025
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.