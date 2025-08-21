Milagrosa Batista García
Jueves, 21 de agosto 2025, 00:03
LA SEÑORA DOÑA
Milagrosa Batista García
QUE FALLECIÓ EN ARUCAS EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 74 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposo: Manuel Sánchez Marrero; hijos: Yeray, Mifaya, Ayoze y Adara Sánchez Batista; hijas políticas, nietos: Acoidan, Isabela, Ayoze y Arianna; hermanos: José, Rosario, Luis y Jesús, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración el eterno descanso de su alma, y se sirvan a asistir a la MISA FUNERAL que tendrá lugar HOY JUEVES A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia San Juan Bautista de Arucas, favores que agradecerán profundamente
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de agosto de 2025
