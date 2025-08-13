Miguel Suárez Pérez
Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:06
EL SEÑOR DON
Miguel Suárez Pérez
(Bazar Suaréz)
QUE FALLECIÓ EN SARDINA DEL SUR, EL 12 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 84 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: Antonia Omar Castro (Antoñita); hijas: Toñi y Benchara Suárez Omar; hijo político: Juan Zorita-Viota Sánchez; padres: Juan (†) y María Rosario (†) ; hermanos: Paca (†), Santa (†), Siona (†), Carmelo y Juan; nietos: Miguel, Vega y Alejandra; sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de sus restos mortales, que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES DÍA 13 A LAS 16:45 HORAS desde el Tanatorio Municipal de Vecindario, donde se encuentra instalada la capilla ardiente, a la Parroquia de San Nicolás de Bari (Sardina del Sur), donde tendrá lugar la celebración de la palabra A LAS 17:00 HORAS y, posteriormente, al acto de su inhumación en el cementerio de San Nicolás de Bari (Sardina del Sur); la MISA FUNERAL será el PRÓXIMO JUEVES DÍA 28 DE AGOSTO, en la Parroquia de San Nicolás de Bari (Sardina del Sur), A LAS 18:30 HORAS, favores por los que les quedarán profundamente agradecidos
En Santa Lucía de Tirajana, a 13 de agosto de 2025
