Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Miguel Suárez Pérez

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:06

EL SEÑOR DON

Miguel Suárez Pérez

(Bazar Suaréz)

QUE FALLECIÓ EN SARDINA DEL SUR, EL 12 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 84 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Antonia Omar Castro (Antoñita); hijas: Toñi y Benchara Suárez Omar; hijo político: Juan Zorita-Viota Sánchez; padres: Juan (†) y María Rosario (†) ; hermanos: Paca (†), Santa (†), Siona (†), Carmelo y Juan; nietos: Miguel, Vega y Alejandra; sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de sus restos mortales, que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES DÍA 13 A LAS 16:45 HORAS desde el Tanatorio Municipal de Vecindario, donde se encuentra instalada la capilla ardiente, a la Parroquia de San Nicolás de Bari (Sardina del Sur), donde tendrá lugar la celebración de la palabra A LAS 17:00 HORAS y, posteriormente, al acto de su inhumación en el cementerio de San Nicolás de Bari (Sardina del Sur); la MISA FUNERAL será el PRÓXIMO JUEVES DÍA 28 DE AGOSTO, en la Parroquia de San Nicolás de Bari (Sardina del Sur), A LAS 18:30 HORAS, favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

En Santa Lucía de Tirajana, a 13 de agosto de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 La detenida por supuestamente acabar con la vida de Miguel en Ojos de Garza era una okupa y ya había estado en la cárcel
  2. 2 El juez autoriza la entrada en el búnker ocupado del Confital para recuperarlo para uso público
  3. 3 Detenida una mujer por supuestamente provocar un incendio y acabar con la vida de un hombre en Telde
  4. 4 Muere José Mateo Díaz, jurista de reconocido prestigio y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
  5. 5 Pillan a un menor de edad conduciendo en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Canarias se prepara para el espectacular eclipse de 2026: «Será un momento único»
  7. 7 La Policía Nacional detiene a una joven, a la que se le relacionan al menos, 12 delitos de estafa
  8. 8 Conducción de riesgo en La Feria: hacían zigzag con la moto y esquivaron a varios peatones antes de caer
  9. 9 Luis García pide paciencia con los jóvenes: «No todos son Lamine Yamal»
  10. 10 José Antonio Caro: «Esto es un salto en mi carrera»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Miguel Suárez Pérez

Miguel Suárez Pérez