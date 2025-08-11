Lunes, 11 de agosto 2025, 00:08 Compartir

EL SEÑOR DON Miguel Ángel Martín Delgado

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 82 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Rosario María del Pino Pérez Bolaños; sus hijos: Miguel Ángel, Elisa María y Francisco Román Martín Pérez; sus hijos políticos: Noelia González, Aníbal Rodríguez e Isabel Gomila; sus nietos: Gabriel, Patricia, Pablo, Víctor y Lucía; su hermana: Marisa Martín Delgado; sus hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

AGRADECEN a todos los familiares y seres cercanos por el acompañamiento durante los días de duelo y de dolor

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de agosto de 2025