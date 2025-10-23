Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Matías Romero Medina

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:04

EL SEÑOR DON

Matías Romero Medina

(Antiguo trabajador de REPNAVAL)

-Viudo de Doña Eloísa Perdomo Alonso-

QUE FALLECIÓ EN ARUCAS EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 100 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD

Hijos: Pili, Pepe(†), Sisi y Pino; hijos políticos: Juan(†), Guillermo y Andrés(†); nietos: Mari Pili, Laura, Juan Pablo, Alberto y Ana; bisnietos: Hugo y César; nieto político: Cristo Daniel; hermanos: Maruca y Pepe; sobrinos, primos y demás familia

El velatorio se encuentra en la sala 107 del tanatorio Albia San Miguel y de allí se procederá al traslado para su posterior entierro en el cementerio de San Lázaro acto que tendrá lugar HOY 23 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 14:30 HORAS, favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de 2025

