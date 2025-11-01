Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:19 Compartir

DOÑA María Soledad Calderín Pérez

(Viuda del Señor Don Manuel Montesdeoca Hernández)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 93 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Dulce María, Patricio, José Manuel, Manuel Ángel, Isabel, Montserrat, Ricardo, María Auxiliadora, María Auxiliadora y María del Mar Montesdeoca Calderín y Márquez Apolinario; sus hijos políticos, sus nietos, bisnietos, hermana, hermana política, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su alma y se sirvan a asistir al acto de su CREMACIÓN, que tendrá lugar HOY 1 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LAS 20:30 HORAS, en el crematorio de San Miguel donde se encuentran instalada su capilla ardiente

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de noviembre de 2025