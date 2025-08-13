María Mercedes Pérez Pérez
Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:07
LA SEÑORA DOÑA
María Mercedes Pérez Pérez
(Viuda de Agustín Ramos Mendoza)
QUE FALLECIÓ EN GÁLDAR, EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 87 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos: Manuela, Rita, Juan, Agustín y Miguel Ramos Pérez; sus hijos políticos: Carmelo Fco., Miguel, Mari, Rosy e Isabel; nietos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, primos, tíos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO, A LAS 16:00 HORAS, desde el tanatorio de San Isidro de Gáldar, lugar donde se encuentra instalada su capilla ardiente, a la parroquia de Los Desamparados (Barrial) para seguidamente acudir al cementerio de San Isidro donde tendrá lugar su inhumación, favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos
Gáldar, a 13 de agosto de 2025
