Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:06

LA SEÑORA DOÑA María Mercedes Jiménez Betancor

(Viuda de Don Manuel Cabello Pérez)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL 8 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 89 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Manuel, María Esther y Sandra Cabello Jiménez; hijos políticos: María del Pino Morales Arteaga y José Antonio Alemán Hernández; nietos: Alberto, Cristina, Esther, Laura, Marta y Álvaro; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la MISA-FUNERAL, que se oficiará en sufragio de su alma HOY MIÉRCOLES, A LAS 20:00 HORAS en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (Vegueta), favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de agosto de 2025