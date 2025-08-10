Domingo, 10 de agosto 2025, 00:07 Compartir

LA SEÑORA DOÑA María Mercedes Jiménez Betancor

(Viuda de Don Manuel Cabello Pérez)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 89 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Manuel, María Esther y Sandra Cabello Jiménez; hijos políticos: María del Pino Morales Arteaga y José Antonio Alemán Hernández; nietos: Alberto, Cristina, Esther, Laura, Marta y Álvaro; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY DOMINGO, A LAS 12:00 HORAS, desde el Tanatorio Albia San Miguel, al cementerio de San Lázaro, donde se le dará sepultura; así como al FUNERAL que se celebrará en su sufragio el PRÓXIMO MIÉRCOLES DÍA 13 DE AGOSTO DE 2025, A LAS 20:00 HORAS, en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (Vegueta), favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de agosto de 2025