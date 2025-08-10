Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

María Mercedes Jiménez Betancor

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:07

LA SEÑORA DOÑA

María Mercedes Jiménez Betancor

(Viuda de Don Manuel Cabello Pérez)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 89 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Manuel, María Esther y Sandra Cabello Jiménez; hijos políticos: María del Pino Morales Arteaga y José Antonio Alemán Hernández; nietos: Alberto, Cristina, Esther, Laura, Marta y Álvaro; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY DOMINGO, A LAS 12:00 HORAS, desde el Tanatorio Albia San Miguel, al cementerio de San Lázaro, donde se le dará sepultura; así como al FUNERAL que se celebrará en su sufragio el PRÓXIMO MIÉRCOLES DÍA 13 DE AGOSTO DE 2025, A LAS 20:00 HORAS, en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (Vegueta), favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de agosto de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UD gana, golea y avanza
  2. 2 Le interceptan talando eucaliptos con una motosierra pese a la alerta por incendio forestal
  3. 3 Detenido en el Puerto de La Luz con 25 kilos de cocaína en el doble fondo de un vehículo
  4. 4 Tumban el recurso contra el Guiniguada y niegan el acceso a la valoración de las ofertas
  5. 5 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  6. 6 Gran Canaria es la olla de España con los 43,5 grados de Tasarte y este domingo llega lo peor
  7. 7 Clavijo y Feijóo, juntos en Galicia
  8. 8 Madrugada infernal con más de 30 grados en varios puntos de Gran Canaria
  9. 9 Los 49 polizones aseguran que saltaron a la gabarra en alta mar desde un cayuco que se hundía
  10. 10

    Un adolescente abre fuego y hiere a tres personas en Times Square

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 María Mercedes Jiménez Betancor

María Mercedes Jiménez Betancor