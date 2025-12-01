María Encarnación del Pino Viera
Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:04
LA SEÑORA DOÑA
María Encarnación del Pino Viera
(Viuda de Domingo Santana Navarro, Vecina de Buenlugar - Firgas – conocida por Sionita)
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA DE AYER A LOS 96 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos: Juana Isabel, Benedicta Rosa y Domingo José Santana del Pino; sus hijos políticos: Miguel Gil Navarro (†), Segundo Ávila González y Araceli Yánez Pérez; sus nietos: Luisa María, Cristina, Idaira, Miguel Ángel, Marcos, Lorena, Mingo, David y Paula; sus bisnietos: Ismael, Miriam, Álvaro, Jaime, Samara, Leire, Idaira, Miguel Ángel y Gabriel; sus hermanos: Carmen (†), Juan (†), Manuel (†) y José del Pino Viera; Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY LUNES DÍA 1 DE DICIEMBRE A LAS 12:45 HORAS, desde el velatorio municipal de Firgas, donde se encuentra instalada su capilla ardiente, al Cementerio parroquial de Firgas. Y a la MISA FUNERAL que se celebrará el PRÓXIMO DÍA 5 DE DICIEMBRE a las 18:30 HORAS en la Parroquia de San Roque de Firgas, Favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos
Villa de Firgas a 1 de diciembre de 2025