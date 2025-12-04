María Dolores Talavera Santana
Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:10
LA SEÑORA DOÑA
María Dolores Talavera Santana
(Viuda de Manuel Rafael Santana Jiménez)
QUE FALLECIÓ EN VECINDARIO, EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2025, A LOS 68 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos: Ruth María, Esther María, Nauzet Isaco y Aimedeyacoan Santana Talavera; hijos políticos: Domingo Ramón y Tamara; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY JUEVES, A LAS 15:45 HORAS, desde el Tanatorio de Vecindario a la Parroquia de San Juan Evangelista, donde se le dirá una MISA FUNERAL corpore insepulto y desde allí al Crematorio del Sureste, donde se procederá al acto de su INCINERACIÓN; favores que agradecerán profundamente
Vecindario, a 4 de diciembre de 2025