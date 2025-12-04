Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 4 de diciembre de 2025

María Dolores Talavera Santana

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:10

LA SEÑORA DOÑA

María Dolores Talavera Santana

(Viuda de Manuel Rafael Santana Jiménez)

QUE FALLECIÓ EN VECINDARIO, EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2025, A LOS 68 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Ruth María, Esther María, Nauzet Isaco y Aimedeyacoan Santana Talavera; hijos políticos: Domingo Ramón y Tamara; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY JUEVES, A LAS 15:45 HORAS, desde el Tanatorio de Vecindario a la Parroquia de San Juan Evangelista, donde se le dirá una MISA FUNERAL corpore insepulto y desde allí al Crematorio del Sureste, donde se procederá al acto de su INCINERACIÓN; favores que agradecerán profundamente

Vecindario, a 4 de diciembre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «De aquí no me muevo hasta que venga la policía»
  2. 2 Ni Madrid, ni Barcelona: Las Palmas de Gran Canaria despunta en un delito grave
  3. 3 Amenazas, pedradas y un vídeo hecho con IA: la consejera de Turismo de Canarias denuncia agresiones por la ley de la vivienda vacacional
  4. 4 Canarias pone fecha de fin a la prealerta y la Aemet advierte sobre las primeras horas del puente de diciembre
  5. 5 Un pequeño municipio de 1.000 habitantes duplica los vecinos extranjeros y se sitúa a la cabeza de Canarias
  6. 6 El presunto pederasta Kenneth V. V. ingresa en Juan Grande protegido y con protocolo antisuicidio
  7. 7 El alcalde y el vicealcalde de Santa Lucía, investigados por presunta malversación en el Ateneo
  8. 8 Instalan una pasarela elevada de 75 metros sin avisar en Las Palmas de Gran Canaria por Navidad
  9. 9 Muere Mingole, un eco del pasado de La Isleta
  10. 10 El actor británico Jude Law rueda en Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 María Dolores Talavera Santana

María Dolores Talavera Santana