Martes, 12 de agosto 2025, 00:29

LA SEÑORA DOÑA María Dolores González Domínguez

QUE FALLECIÓ EN TERRASSA (BARCELONA), EL 1 DE AGOSTO DE 2025, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Tamara, Víctor Manuel y Laura González González; hijo político, nietas, hermano, hermana política, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir MISA FUNERAL que tendrá lugar HOY MARTES 12 DE AGOSTO A LAS 19:00 HORAS en la Parroquia Nuestra señora de Los Dolores, Schamann, favores que agradecerán profundamente

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de agosto de 2025