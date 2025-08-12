María Dolores González Domínguez
Martes, 12 de agosto 2025, 00:29
LA SEÑORA DOÑA
María Dolores González Domínguez
QUE FALLECIÓ EN TERRASSA (BARCELONA), EL 1 DE AGOSTO DE 2025, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos: Tamara, Víctor Manuel y Laura González González; hijo político, nietas, hermano, hermana política, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir MISA FUNERAL que tendrá lugar HOY MARTES 12 DE AGOSTO A LAS 19:00 HORAS en la Parroquia Nuestra señora de Los Dolores, Schamann, favores que agradecerán profundamente
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de agosto de 2025
