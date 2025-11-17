Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:01 Compartir

LA SEÑORA DOÑA María del Carmen Sauca Bolaños

(Viuda de Don Francisco Suárez Báez)

QUE FALLECIÓ EN ARUCAS, EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 88 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Marioly, Francisco y Alberto Suárez Sauca; hijo político: José Francisco Montesdeoca Sánchez; nietos: Esmeralda y Sergio Montesdeoca Suárez; nieto político: Nicolás Menéndez Granados; hermanos: Antonia (†), Leoncio (†), Juana (†) y Mercedes Sauca Bolaños; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY LUNES, A LAS 16:00 HORAS, desde el Tanatorio de Arucas al Cementerio de Arucas, donde se le dará sepultura; y a la MISA FUNERAL, que se celebrará el MARTES DÍA 2 DE DICIEMBRE, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de San Juan Bautista (Arucas); favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Arucas, a 17 de noviembre de 2025