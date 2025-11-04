Martes, 4 de noviembre 2025, 00:04 Compartir

LA SEÑORA DOÑA María del Carmen Jurado Iborra

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 80 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Virginia Quevedo; Familia Jurado Quevedo; Familia Suárez Jurado; Familia Martínez-Piqueras Jurado; Familia Gil Jurado y Amigos

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY MARTES DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LAS 16:30 HORAS, desde el Tanatorio de San Miguel (c/ Aldea Blanca, nº3 Las Torres) donde se encuentra instalada su capilla ardiente y desde allí al Cementerio católico de San lázaro donde se le dará sepultura, favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de noviembre de 2025