María del Carmen Betancor Betancor
Martes, 4 de noviembre 2025, 00:04
DOÑA
María del Carmen Betancor Betancor
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2025, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposo: Félix María Quesada Martín; sus hijos: Isabel Noemí y Félix Samuel Quesada Betancor; su nuera: Nira Marrero Macías; sus hermanos: Mariloya, Fernando y Lucre; sus cuñados, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la celebración de su MISA FUNERAL, que tendrá lugar MAÑANAMIÉRCOLES DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LAS 19.00 HORAS, en la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen (Las Isleta), favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de noviembre de 2025