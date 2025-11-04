Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 4 de noviembre de 2025

María del Carmen Betancor Betancor

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:04

DOÑA

María del Carmen Betancor Betancor

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2025, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposo: Félix María Quesada Martín; sus hijos: Isabel Noemí y Félix Samuel Quesada Betancor; su nuera: Nira Marrero Macías; sus hermanos: Mariloya, Fernando y Lucre; sus cuñados, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la celebración de su MISA FUNERAL, que tendrá lugar MAÑANAMIÉRCOLES DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LAS 19.00 HORAS, en la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen (Las Isleta), favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de noviembre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este es el pueblo canario que compite por la iluminación navideña de Ferrero Rocher
  2. 2 Operación Íncubo: José Luis S. P. reconoció practicar sexo a cambio de «dinero, cocaína o hachís»
  3. 3 La Aemet da la mala noticia para los próximos meses en Canarias
  4. 4 El radar que más conductores caza en Canarias: 25.375 multas en 2024
  5. 5 Nuevo éxito de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico en Canarias
  6. 6 Sólo cinco puntos de la red viaria del Estado tienen más tráfico que la GC-1
  7. 7 «Caos» en la estabilización del personal de enfermería de la sanidad canaria
  8. 8 Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya está validado el material»
  9. 9 Condenado a la pena mínima por tener 64 tortugas prohibidas dentro de su finca en San Mateo
  10. 10 «Si quitar a Teodoro para poner a Carmelo era la solución, se han equivocado»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 María del Carmen Betancor Betancor

María del Carmen Betancor Betancor