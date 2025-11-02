Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

María del Carmen Betancor Betancor

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:06

DOÑA

María del Carmen Betancor Betancor

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2025, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposo: Félix María Quesada Martín; sus hijos: Isabel Noemí y Félix Samuel Quesada Betancor; su nuera: Nira Marrero Macías; sus hermanos: Mariloya, Fernando y Lucre; sus cuñados, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY DOMINGO DÍA 2 DE NOVIEMBRE, A LAS 11:00 HORAS, desde el Tanatorio San Miguel, donde se encuentra instalada su capilla ardiente hacia el cementerio de San Lázaro, donde será el acto de su INHUMACIÓN; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de noviembre de 2025

