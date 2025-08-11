Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

María del Carmen Arocha Falero

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:08

LA SEÑORA DOÑA

María del Carmen Arocha Falero

(Viuda de Don Juan Pedro Betancor Santana)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 70 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Yaiza María y Artemi Betancor Arocha; hija política: Angeli Ortiz; hermanas: María Dolores y Rita Arocha Falero; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su incineración, que tendrá lugar HOY LUNES A LAS 16:30 HORAS, en el tanatorio San Miguel, calle Aldea Blanca, nº 3 (Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente, favores por los que les quedarán profundamente agradecidos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de agosto de 2025

