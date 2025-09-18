Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:07 Compartir

Margarita Rodríguez Hernández

(Viuda de Don Manuel López Perdomo)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 88 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Francisco Manuel y Margarita López Rodríguez; hija política: Carmen; nietos: Jonathan, Kevin, Acorán y Aarón; su cuidadora: Haridian; bisnieta, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN una oración por su alma. El FUNERAL tendrá lugar MAÑANA DÍA 19, A LAS 18:30 HORAS, en la Parroquia de la Ascensión del Señor (Las Torres)

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de septiembre de 2025