Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 18 de septiembre de 2025

Margarita Rodríguez Hernández

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:07

Margarita Rodríguez Hernández

(Viuda de Don Manuel López Perdomo)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 88 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Francisco Manuel y Margarita López Rodríguez; hija política: Carmen; nietos: Jonathan, Kevin, Acorán y Aarón; su cuidadora: Haridian; bisnieta, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN una oración por su alma. El FUNERAL tendrá lugar MAÑANA DÍA 19, A LAS 18:30 HORAS, en la Parroquia de la Ascensión del Señor (Las Torres)

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de septiembre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fuertes lluvias sorprenden en medio de la calima a Fontanales
  2. 2 La Aemet da un respiro a Canarias mientras las islas continúan bajo un paraguas de tierra
  3. 3 75 personas apercibidas y 18 denuncias este martes por infracciones en las Dunas de Maspalomas
  4. 4 Jornada lectiva del profesorado: Canarias ya aplica la rebaja anunciada por Sánchez
  5. 5 El sector de la hostelería en jaque: mesas llenas pero sin camareros
  6. 6 La patineta pública sigue atascada y no volverá a circular por Las Palmas de Gran Canaria antes de 2026
  7. 7 Drones, motos y quads policiales hacen batidas conjuntas para proteger las Dunas de Maspalomas
  8. 8 Comienzan las obras de acondicionamiento en el recinto ferial de Arucas
  9. 9 Los 19 detenidos del cayuco podrían haber tirado al mar a unos 50 migrantes
  10. 10 Canarias, la comunidad con la estabilización sanitaria más retrasada

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Margarita Rodríguez Hernández

Margarita Rodríguez Hernández