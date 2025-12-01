Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 1 de diciembre de 2025

Manuel Quintana Naranjo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:03

EL SEÑOR DON

Manuel Quintana Naranjo

QUE FALLECIÓ, A LOS 79 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus padres y su hermano Pepe (ya fallecidos), sus primos, su sobrina, su cuñada, demás familiares y amigos

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL, que se celebrará MAÑANA MARTES DÍA 2 DE DICIEMBRE, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de Santa Brígida; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de diciembre de 2025

