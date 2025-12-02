Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Luis Ramos González

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:05

EL SEÑOR DON

Luis Ramos González

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2025 A LOS 69 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Carmen de la Paz Díaz Díaz; su hija: Nayra Ramos Díaz; hijo político: Héctor Déniz Suárez; hermanos: Lucía, Marcela, Martín y Pedro (†) Ramos González, hermanos políticos: Bartola, Alejandro, Carmen, Nieves, Ángel, Isidoro, Manolo, Anastasio, José y Antonio; sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY MARTES A LAS 16:00 H. desde el Tanatorio de San Miguel donde se encuentra 16: 00 h. desde el Tanatorio de San Miguel donde se encuentra instalada su capilla ardiente hasta el cementerio de San Lázaro; favores por los que les quedarán eternamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de diciembre de 2025

Luis Ramos González