Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 6 de noviembre de 2025

Laureano Batista Díaz

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:04

EL SEÑOR DON

Laureano Batista Díaz

(Conocido por Lalo)

QUE FALLECIÓ EN ARUCAS EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2025 A LOS 91 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Margarita; sus hijos: Víctor, Rita y Margareth; sus nietos: Saulo y Diego; sus hijos políticos: Juan y Jennifer; nieta política: Adriana; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos, amigos y demás familia

Ruegan a sus amistades que lo recuerden como fue:

Un esposo atento y cariñoso, un padre dedicado al bienestar y felicidad de sus hijos, un abuelo ejemplar, un buen amigo para los suyos… y el mejor portero que tuvo el Arucas C.F. No podríamos haber tenido mejor esposo, padre, abuelo, amigo… cada uno de nosotros te volveríamos a elegir.

Y ahora… descansa tranquilo allá donde quiera que vayas

Les invitamos a la MISA FUNERAL que se celebrará HOY JUEVES, A LAS 19:00 HORAS, en la parroquia de San Juan Bautista, Arucas; favores que agradeceremos eternamente

Arucas, a 6 de noviembre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  2. 2 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
  3. 3 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  4. 4 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  5. 5 La red del narcotraficante José el del Buque tenía felinos salvajes de manera ilegal en Gran Canaria
  6. 6 Torres a Koldo: «Esta mierda te la resuelvo sí o sí»
  7. 7 Casa Fataga: «Es un malentendido que ya estamos solucionando»
  8. 8 Las dos hijastras dicen que las agredió sexualmente y él lo niega sin dar mayor explicación
  9. 9 Francisco Atta tras la moción de censura: «Valsequillo no merece esto»
  10. 10 El tren de Gran Canaria «es una herramienta de cohesión social»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Laureano Batista Díaz

Laureano Batista Díaz