Laureano Batista Díaz
Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:04
EL SEÑOR DON
Laureano Batista Díaz
(Conocido por Lalo)
QUE FALLECIÓ EN ARUCAS EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2025 A LOS 91 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: Margarita; sus hijos: Víctor, Rita y Margareth; sus nietos: Saulo y Diego; sus hijos políticos: Juan y Jennifer; nieta política: Adriana; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos, amigos y demás familia
Ruegan a sus amistades que lo recuerden como fue:
Un esposo atento y cariñoso, un padre dedicado al bienestar y felicidad de sus hijos, un abuelo ejemplar, un buen amigo para los suyos… y el mejor portero que tuvo el Arucas C.F. No podríamos haber tenido mejor esposo, padre, abuelo, amigo… cada uno de nosotros te volveríamos a elegir.
Y ahora… descansa tranquilo allá donde quiera que vayas
Les invitamos a la MISA FUNERAL que se celebrará HOY JUEVES, A LAS 19:00 HORAS, en la parroquia de San Juan Bautista, Arucas; favores que agradeceremos eternamente
Arucas, a 6 de noviembre de 2025