LA SEÑORA DOÑA Laura Medina Ramírez

QUE FALLECIÓ EN TELDE, EL DÍA 1-11-2025, A LOS 78 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposo: Antonio González Sánchez; sus hijos: Javier Estéfano, Floralba y Laura González Medina; sus hijos políticos: Matilde Pérez, Antonio Manwani y Antonio Cabral; sus nietos: Ainhoa, Luka, Nadine, Aitor, Valeria y Alexia; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY DOMINGO DÍA 2, A LAS 12:30 HORAS, en el Tanatorio de Las Rubiesas (Sala 2), donde tendrá lugar la celebración de la Palabra y desde allí al Tanatorio San Miguel, donde se procederá al acto de su INCINERACIÓN; y al FUNERAL el JUEVES DÍA 6 DE NOVIEMBRE, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de San Gregorio (Telde)

La familia agradece las muestras de condolencias recibidas en estos duros momentos

Ciudad de Telde, a 2 de noviembre de 2025