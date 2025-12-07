Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 7 de diciembre de 2025

Julián Celis Sánchez

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:06

EL SEÑOR DON

Julián Celis Sánchez

(Viudo de Doña Maximina Pérez Martel)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 2025, A LOS 92 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hermanos políticos, sobrinos, primos, amigos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY DOMINGO DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 2025, A LAS 16:30 HORAS, en el Tanatorio San Miguel (C/ Aldea Blanca, nº 3, Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de diciembre de 2025

