Juana Yolanda Vera Domínguez

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:08

LA SEÑORA DOÑA

Juana Yolanda Vera Domínguez

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2025, A LOS 77 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposo: José María Barrios Cabanillas (Chema); hijas:Yolanda y Silvia Barrios Vera; nietas: Martina, Valentina y Vera; hijos políticos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

Ruegan a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY MARTES DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2025, A LAS 14:00 HORAS, desde el Tanatorio San Miguel (c/ Aldea Blanca, 3, Las Torres. Las Palmas de Gran Canaria), donde se encuentra instalada su capilla ardiente, al cementerio de San Lázaro para proceder a su sepultura; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de diciembre de 2025

