Jueves, 23 de octubre 2025, 00:03 Compartir

LA SEÑORA DOÑA Juana Hernández Pérez

(Viuda de Don José Castro Pulido)

QUE FALLECIÓ EN VECINDARIO EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 85 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: José Juan y Pedro Luis Castro Hernández; hijas políticas: Ana Teresa Santana Ortega y María Antonia Artiles Cruz; nietos: Pablo, Alejandro, Eduardo y Adriana; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY JUEVES A LAS 16:45 HORAS desde el velatorio de Vecindario a la parroquia de San Rafael, donde tendrá lugar la MISA FUNERAL de corpore insepulto y desde allí, al crematorio del Sureste donde tendrá lugar su CREMACIÓN; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Vecindario, a 23 de octubre de 2025