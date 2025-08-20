Juana Dolores Medina Díaz
Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:59
LA SEÑORA
Juana Dolores Medina Díaz
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL 18 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 64 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposo: Francisco Naranjo Medina; madre: Micaela Díaz; padre: Juan Medina (†); hermanos: Juan, Teodora, Rosario, Antonia y Maite Medina Díaz; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir al acto de su incineración que tendrá lugar el 19 DE AGOSTO, A LAS 21:30 HORAS, en el crematorio Albia San Miguel, donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de agosto de 2025
