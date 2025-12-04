Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Juan Luis Santa Cruz Benítez

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:10

DON

Juan Luis Santa Cruz Benítez

“Con profundo amor te despedimos”

"SU MANERA DE QUERER, SU PRESENCIA SERENA Y SU FORMA DE ILUMINAR CADA DÍA, QUEDARÁN PARA SIEMPRE EN NUESTRA MEMORIA"

Su esposa: Teresa; hijos: Sandra, Juan Luis y Ofelia; hijos políticos: Carlos, Mónica y Michael; nietos: David y Lorena, lo recordarán siempre con amor agradecido, honrando cada día el ejemplo de fuerza y ternura que dejó en ellos

La familia Santa Cruz Santana, su hermano Antonio, sus hermanos políticos y demás familia y amigos, agradecen las muestras de afecto y acompañamiento en estos momentos de tristeza

La ceremonia de despedida tendrá lugar en la capilla del Tanatorio Albia San Miguel en el día de HOY, A LAS 16:30 HORAS, donde se oficiará una MISA FUNERAL

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de 2025

