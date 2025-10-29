Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Juan José Sánchez López

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:06

QUE FALLECIÓ EN VECINDARIO, EL DÍA 28-10-2025, A LOS 92 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: María Isabel, José Miguel, María Inmaculada, Edi, Juan Rafael, María del Mar y Abel Jesús Sánchez Sánchez; sus hijos políticos: José Cayetano, Julio y Esther; sus nietos: José Iván, Ariadna, Eduardo, David y Álvaro; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES DÍA 29, A LAS 10:30 HORAS, desde el Velatorio de Vecindario hacia la Parroquia de San Rafael, donde A LAS 11:00 HORAS, tendrá lugar la celebración de la Palabra y desde allí al cementerio de San Rafael. Asimismo aprovechamos para invitarles a la MISA FUNERAL, que en sufragio de su alma se celebrará el PRÓXIMO LUNES DÍA 3, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de San Rafael; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Santa Lucía de Tirajana, a 29 de octubre de 2025

