Juan José Bolaños Brito
Jueves, 14 de agosto 2025, 00:05
EL SEÑOR DON
Juan José Bolaños Brito
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL 13 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 83 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: Gilma Abril Albarrán; hijas: Alicia y Lydia Bolaños Medina, María Fernanda y Anamaría Naranjo Abril; hijos políticos: Miguel, Eduardo y Luis; nietos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su incineración, que tendrá lugar HOY JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025, A LAS 18:00 HORAS, en el tanatorio San Miguel (c/ Aldea Blanca, 3, Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente; y a la MISA FUNERAL que tendrá lugar el LUNES 25 DE AGOSTO, A LAS 19:30 HORAS en la Parroquia de Santa María del Pino (c/ Ruiz de Alda, 7, Las Palmas de Gran Canaria); favores que agradecerán profundamente
Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de agosto de 2025
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.