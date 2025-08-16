Sábado, 16 de agosto 2025, 00:26 Compartir

EL SEÑOR DON Juan Francisco Serrano Moreno

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 83 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Custodia Rodríguez Miranda; sus hijos: Elena y Alejandro Serrano Rodríguez; sus hijos políticos: Manuel de la Arada Vázquez y Noelia Artiles Pérez; sus nietos: Guillermo y Diego Serrano Artiles; sus hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

PIDEN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN que tendrá lugar MAÑANA DOMINGO DÍA 17 DE AGOSTO, A LAS 00:30 HORAS, en el Tanatorio Albia San Miguel, donde se encuentra su capilla ardiente; Favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de agosto de 2025