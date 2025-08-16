Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 16 de agosto de 2025

Juan Francisco Serrano Moreno

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:26

EL SEÑOR DON

Juan Francisco Serrano Moreno

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 83 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Custodia Rodríguez Miranda; sus hijos: Elena y Alejandro Serrano Rodríguez; sus hijos políticos: Manuel de la Arada Vázquez y Noelia Artiles Pérez; sus nietos: Guillermo y Diego Serrano Artiles; sus hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

PIDEN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN que tendrá lugar MAÑANA DOMINGO DÍA 17 DE AGOSTO, A LAS 00:30 HORAS, en el Tanatorio Albia San Miguel, donde se encuentra su capilla ardiente; Favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de agosto de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 La covid repunta en Canarias y dispara la venta de test: «Es un error creer que ya no hay riesgo»
  2. 2 La lluvia sorprende a quienes están de vacaciones en el sur de Gran Canaria
  3. 3 Una colisión cerca de Agüimes deja 4 heridos leves y daños materiales
  4. 4 Multa a un pasajero que obligó a desviar un vuelo destino a Lanzarote por fumar, ir borracho e insultar a pasajeros
  5. 5 Una tormenta con truenos sorprende a Maspalomas
  6. 6 Urbanismo tumba las 548 alegaciones de Las Torres
  7. 7 El Ayuntamiento retira su apoyo al 30º Masdanza en plena investigación de Anticorrupción
  8. 8 La ULPGC vuelve al ranking de las mil mejores universidades y la ULL baja un escalafón
  9. 9

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  10. 10 El calor no da respiro: los termómetros, por encima de los 30 grados

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Juan Francisco Serrano Moreno

Juan Francisco Serrano Moreno